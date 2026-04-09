Noélia Pereira assume apoio a concorrente do Secret Story. E é inesperado

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Noélia Pereira continua a acompanhar de perto tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. E agora revela qual a concorrente que está a apoiar.

Atenta ao desenrolar do jogo no Secret Story, da TVI, a ex-concorrente do «Big Brother» e da «1ª Companhia» recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, 8 de abril, para partilhar publicamente a sua preferência.

Esta semana, Ana, Jéssica, Ariana e Liliana estão em risco de abandonar o programa já na gala do próximo domingo, ficando dependentes da decisão do público.

Perante este cenário, Noélia não ficou indiferente e fez questão de deixar claro quem quer ver continuar na casa. «A apoiar a Ana. Um voto já ajuda. Quem puder, obrigada!», escreveu, incentivando os seguidores a contribuírem com votos.