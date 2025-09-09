Em partilha inédita: Noelia Pereira mostra flacidez após perder mais de 20 kgs

Ao Minuto

19:55
Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito - Big Brother
03:02

19:50
Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda - Big Brother
02:19

19:47
Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres» - Big Brother
01:47

19:39
Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso» - Big Brother
03:07

19:28
«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda - Big Brother
06:25

19:21
«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes - Big Brother
08:13

18:48
Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos - Big Brother
02:06

18:17
Jéssica Vieira merece vencer? Quem o justifica é Afonso Leitão - Big Brother
03:23

18:14
Catarina Miranda não confia em Afonso Leitão? Concorrente quebra o silêncio: «Não é confiável porque...» - Big Brother
01:48

18:07
Está aberta uma nova votação para definir o futuro dos concorrentes. Quem decide é o público - Big Brother
02:15

18:04
Momento de partilha: finalistas recordam os melhores momentos na casa - Big Brother
05:52

17:40
Catarina Miranda continua a tentar seduzir Afonso... E tudo à frente de Jéssica, ex-namorada do concorrente - Big Brother
02:08

17:23
Jéssica revela elogio especial que recebeu por parte do próprio Big Brother - Big Brother
01:19

17:17
Viriato pergunta a Jéssica se precisa de companhia para dormir - Big Brother
01:28

16:57
Afonso Leitão e Jéssica sozinhos no jardim... E de forma inédita - Big Brother
01:30

16:42
A dias da final, Afonso afirma que Catarina Miranda lhe deu uma 'chapada': «Queres-me queimar» - Big Brother
01:32

15:55
Está o caldo entornado: Jéssica e Viriato entram em confronto e elevam a voz um ao outro - Big Brother
04:18

14:46
Acabou-se a paz na casa. Viriato e CaLe em novo confronto aceso: «Vocês são necrófagos!» - Big Brother
02:28

14:40
Há futuro para os CaLe? Afonso perdoa Miranda e esta já faz planos: «Tem tudo para dar certo» - Big Brother
03:07

14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão - Big Brother

14:23
Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?» - Big Brother
04:20

14:20
Miranda faz balanço da relação com Afonso: «Para amar alguém, temos de nos amar» - Big Brother
01:38

13:14
«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe - Big Brother
03:10

13:09
Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste» - Big Brother
03:01

13:03
CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra» - Big Brother
02:28

Acompanhe ao minuto

Em partilha inédita: Noelia Pereira mostra flacidez após perder mais de 20 kgs

  • Big Brother
  • Há 3h e 53min
A ex-concorrente do Big Brother, Noélia Pereira, assinalou nas redes sociais mudanças significativas do seu corpo após ter perdido mais de 20 kgs.

Noélia Pereira, que se deu a conhecer ao grande público através do Big Brother em 2020, voltou a recordar o momento em que iniciou o seu percurso televisivo. A ex-concorrente assinalou a data com uma publicação no Instagram, onde revelou um vídeo em que mostra a sua forma física atual e fala abertamente sobre a flacidez abdominal.

«Fiquei conhecida do público que me segue em 2020, já lá vão 5 anos, onde eu tinha 76 quilos. Importa referir que eu meço 1,52m de altura. Hoje tenho 54 quilos. Consegui perder peso e manter», escreveu.

Na mesma publicação, Noélia, pediu ainda conselhos às seguidoras sobre como lidar com a flacidez. «Hoje mostro a flacidez da minha barriga e gostava que meninas que já passaram pelo mesmo me dissessem aí o que mais resultou com vocês! Desde já obrigada», acrescentou.

Temas: Noelia Pereira

