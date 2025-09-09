Em partilha inédita: Noelia Pereira mostra flacidez após perder mais de 20 kgs

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira, que se deu a conhecer ao grande público através do Big Brother em 2020, voltou a recordar o momento em que iniciou o seu percurso televisivo. A ex-concorrente assinalou a data com uma publicação no Instagram, onde revelou um vídeo em que mostra a sua forma física atual e fala abertamente sobre a flacidez abdominal.

«Fiquei conhecida do público que me segue em 2020, já lá vão 5 anos, onde eu tinha 76 quilos. Importa referir que eu meço 1,52m de altura. Hoje tenho 54 quilos. Consegui perder peso e manter», escreveu.

Na mesma publicação, Noélia, pediu ainda conselhos às seguidoras sobre como lidar com a flacidez. «Hoje mostro a flacidez da minha barriga e gostava que meninas que já passaram pelo mesmo me dissessem aí o que mais resultou com vocês! Desde já obrigada», acrescentou.