Noélia Pereira coloca botox e o resultado é impressionante. Veja como ficou

Noélia Pereira partilhou nas redes sociais um vídeo no qual falou sobre o facto de ter feito um novo procedimento estético no rosto. A ex-concorrente do Big Brother colocou, recentemente, botox.

«Estou com uma pele maravilhosa. Sete ou oito picadas fazem a diferença. Uma coisa impressionante (...)Tenho um video em que olho e vejo que estava mesmo cheia de rugas. Uma diferença impressionante. Sete ou oito picadas. Isto é a realidade, sabem que não vos minto e não vos engano», afirmou Noélia ao mostrar as diferenças após o procedimento.

A empresária também visitou recentemente os estúdios da TVI para fazer sobre a sua perda de peso de mais de 60kg! Veja como e saiba todas as dicas.