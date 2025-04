Menos 11 quilos? A incrível transformação de Noélia Pereira impressiona

Transformação radical : Noélia Pereira já perdeu 11 quilos e mostra que com disciplina e apoio certo, tudo é possível.

Dica de milhões : «Perder peso é fácil, o difícil é manter» o alerta da ex-concorrente do Big Brother para quem quer resultados rápidos e saudáveis.

Antes e depois inspirador: Noélia mostra como conseguiu manter a forma durante mais de dois anos, com algumas oscilações naturais.

Noélia Pereira, antiga concorrente do Big Brother, continua a inspirar os seguidores com a sua impressionante jornada de perda de peso. Determinada a cuidar da saúde e com o apoio de um personal trainer, a algarvia já perdeu 11 quilos — e está mais motivada do que nunca. Através das redes sociais, Noélia partilhou um antes e depois de cortar a respiração: «A manter há mais de dois anos, umas vezes mais ½ quilos, mas nada a ver com os 76 de 2020», escreveu nos stories. O progresso, mantido ao longo do tempo, comprova que a consistência é a chave.

Com um tom realista e inspirador, Noélia Pereira não hesita em sublinhar a parte mais desafiante da mudança: «Perder peso é fácil, o difícil é manter».

A partilha tem recebido inúmeros elogios dos seguidores, que a aplaudem pela coragem, disciplina e força de vontade.

Veja também:

Quem é ele? Teresa Silva quebra o silêncio sobre o filho: «Que nunca aparece» - Big Brother - TVI