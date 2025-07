BB 2020: Ex-concorrente do lado de Catarina Miranda, 'ataca' Afonso Leitão e Daniela Santos

«Um batizado género casamento»: Ex-concorrente dá festa de arromba e estas são as imagens que vai querer ver

O ambiente aqueceu na casa do Big Brother Verão, este sábado, dia 19 de julho. Catarina Miranda, conhecida pela sua frontalidade, não teve papas na língua e confrontou diretamente Afonso Leitão sobre a proximidade com Daniela Santos.

“Tu já dormiste com a Daniela também?”, atirou a concorrente de Almeirim, surpreendendo os colegas e os telespectadores com a pergunta direta. O momento foi rapidamente partilhado nas redes sociais oficiais do programa, onde gerou reações acesas entre os fãs.

Quem também não ficou indiferente foi Noélia Pereira, ex-concorrente de outras edições do reality show, que decidiu comentar a situação este domingo, dia 20, através do Instagram.

“É óbvio que o Afonso se apaixonou por outra (neste caso, a Daniela), não quis ser sincero com a Jéssica e acabou com ela sem justificação nenhuma. Foi um desgosto para a Jéssica, é normal!", começou por escrever a ex-concorrente.

Noélia Pereira continuou a análise, traçando o percurso emocional das relações dentro da casa: “O Afonso entra resolvido, a Jéssica não. A Miranda começa a ser amiga dele e a sentir uma atração por ele, mas ele continua resolvido. Sabendo que tinha algo com a Daniela, não dá esperança à Miranda.”

Segundo a ex-concorrente do Big Brother 2020, a entrada de Daniela mudou a dinâmica: “A Miranda fica triste e a Daniela cá fora cheia de ciúmes da aproximação da Miranda ao Afonso. A Daniela entra, vai mostrar a ciumeira toda e começa a ‘trabalhar’ para que o Afonso se afaste da Miranda. A Miranda sente isso tudo e agora vai jogar com isso como jogadora que é!”

No final da publicação, Noélia Pereira não poupou críticas: “No jogo e dentro da casa, o que acho é que era desnecessário a Daniela fazer o que fez! As pessoas são livres de estarem com quem quiserem, mas era desnecessário a Daniela ir dar palco e ainda mais força a uma concorrente. Porque a Miranda, neste caso, tem razão.”

