Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

Noélia Pereira voltou a abordar o atraso menstrual durante uma conversa com os colegas na base da 1ª Companhia, reality show da TVI.
A participante algarvia explicou que aceitou entrar no programa apresentado por Maria Botelho Moniz por sentir que era uma experiência fora do habitual e por acontecer no início do ano. Foi nesse contexto que reforçou a sua intenção pessoal: quer engravidar e está determinada a tentar.
Noélia revelou ainda que, desde que interrompeu a toma da pílula, em dezembro, o período não voltou a surgir. «Até agora não tive qualquer menstruação», contou, partilhando a sua preocupação com o grupo.
Depois de recordar as indicações que recebeu da enfermeira na base, a recruta garantiu que, para já, resta-lhe aguardar. «Tenho de dar tempo ao tempo. Não vou voltar a tomar nada e logo se vê», afirmou, mostrando-se tranquila quanto ao que o futuro lhe reserva.
Vale lembrar que Noélia Pereira já tinha feito um teste de gravidez na base da 1ª Companhia, cujo resultado foi negativo.