Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

O atraso menstrual de Noélia Pereira continua a dar que falar na 1ª Companhia, com a algarvia a revelar detalhes íntimos sobre o desejo de engravidar e a decisão de deixar a pílula.

Noélia Pereira voltou a abordar o atraso menstrual durante uma conversa com os colegas na base da 1ª Companhia, reality show da TVI.

A participante algarvia explicou que aceitou entrar no programa apresentado por Maria Botelho Moniz por sentir que era uma experiência fora do habitual e por acontecer no início do ano. Foi nesse contexto que reforçou a sua intenção pessoal: quer engravidar e está determinada a tentar.

Noélia revelou ainda que, desde que interrompeu a toma da pílula, em dezembro, o período não voltou a surgir. «Até agora não tive qualquer menstruação», contou, partilhando a sua preocupação com o grupo.

Depois de recordar as indicações que recebeu da enfermeira na base, a recruta garantiu que, para já, resta-lhe aguardar. «Tenho de dar tempo ao tempo. Não vou voltar a tomar nada e logo se vê», afirmou, mostrando-se tranquila quanto ao que o futuro lhe reserva.

Vale lembrar que Noélia Pereira já tinha feito um teste de gravidez na base da 1ª Companhia, cujo resultado foi negativo.

01:01

02:38

