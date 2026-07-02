“Operação biquíni”: Estes ex-concorrentes surgem irreconhecíveis após perda brutal de peso

Com a chegada do verão, regressam os dias de praia, os fatos de banho, as roupas mais leves e a vontade de exibir a melhor versão do corpo. É precisamente nesta altura do ano que muitas figuras conhecidas dos reality shows voltam a dar que falar pelas impressionantes transformações físicas que protagonizaram ao longo dos últimos anos.

Através de uma combinação de exercício físico regular, hábitos alimentares mais equilibrados e, em alguns casos, do recurso a cirurgias estéticas, vários ex-concorrentes conseguiram perder dezenas de quilos e, mais importante, manter os resultados alcançados.

As suas histórias de dedicação, disciplina e persistência tornaram-se uma fonte de inspiração para quem procura adotar um estilo de vida mais saudável.

Entre os exemplos mais marcantes estão Noélia Pereira, Ruben da Cruz, Tatiana Boa Nova, Bernardina Brito e Tiago Rufino, mas há muitos outros rostos que surpreenderam com o seu impressionante antes e depois.

Percorra a nossa galeria e descubra as transformações físicas mais surpreendentes destas caras bem conhecidas da televisão.