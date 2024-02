Em lágrimas, Noélia Pereira mostra-se desiludida com decisão de Vina: «Ela disse que me salvava…»

Durante a emissão especial com Cláudio Ramos, esta segunda-feira, 5 de fevereiro, Vina Ribeiro teve a oportunidade, enquanto líder, de fazer uma troca nas nomeações.

A concorrente optou por salvar Joana Taful e colocar Carlos Sousa no leque de nomeados desta semana.

No sofá, após o anuncio da decisão, Noélia Pereira confessou: «Fiquei um bocadinho triste, mas não te vou cobrar nada…»

No entanto, mais tarde no confessionário, a concorrente do Algarve não escondeu a desilusão de desabou em lágrimas. «Fiquei triste claro, são as escolhas do jogo. A ver se me faço entender: eu não estou triste por estar nomeada, porque eu saio quando tiver que sair, não estou nada importada com isso», começou por explicar.

«Ontem, no sofá, ela disse que me salvava e da noite para o dia, mudou de opinião… É tipo uma facadinha», revelou ainda.

