De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira tem vindo a surpreender os fãs com uma mudança de visual considerada radical. Recentemente, a ex-concorrente de reality shows surgiu nas redes sociais apenas de sutiã, imagem que rapidamente gerou uma onda de comentários entre os seguidores. «Quem a viu e quem a vê» foi uma das reações mais repetidas.

Perante as opiniões, algumas delas menos positivas, Noélia decidiu pronunciar-se. A ex-concorrente mostrou-se incomodada com certos comentários e esclareceu a situação: «Apenas estou a divulgar uma marca e a ajudar mulheres. Não há aqui segundas intenções. Não entendo o que querem dizer com ‘saiu da casca’», afirmou.

Desde que participou no seu primeiro reality show, em 2020, Noélia Pereira passou por uma significativa perda de peso, transformação que não passou despercebida ao público. A ex-concorrente do Big Brother tem vindo a partilhar o processo nas redes sociais, e muitos seguidores consideram que está «irreconhecível».

Veja o vídeo.