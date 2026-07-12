Nuno arrisca tudo no Big Brother Verão e acaba nomeado: Saiba o que aconteceu
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O jogo deu uma volta inesperada no Big Brother Verão. Nuno arriscou tudo ao carregar num botão misterioso e pagou um preço elevado.
Nuno foi eleito um dos "turistas" da casa e ganhou uma consequência que promete marcar o jogo no Big Brother Verão. O concorrente carregou num botão sem saber o desfecho e ficou automaticamente nomeado, em simultâneo o prémio final acabou por aumentar em 3.000 euros.
A decisão poderá ter impacto nas próximas semanas, já que o concorrente passa a estar em risco de abandonar a casa. Ainda assim, a sua escolha representou um ganho coletivo, aumentando o prémio final em mais 3.000 euros.