Quem vai abandonar a casa? Descubra quem fica mais perto da porta de saída
- Big Brother
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Descubra quem ficou em risco de abandonar a casa no próximo domingo.
A tensão voltou a instalar-se na casa mais vigiada do País. No Especial desta segunda-feira, dia 10 de agosto, Maria Botelho Moniz revelou os novos nomeados da semana, deixando quatro concorrentes mais perto da porta de saída.
Depois de mais uma ronda de nomeações, ficou definido quem está em risco de abandonar a casa esta semana: Afonso, Miguel, Sara e Tatiana.
Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Miguel 761 20 20 12
Sara 761 20 20 16
Tatiana 761 20 20 17