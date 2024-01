Conheça os primeiros nomeados do «Big Brother - Desafio Final»

Este é o primeiro leque de nomeados do Desafio Final. Vote no seu favorito para salvá-lo da expulsão

Estreou este domingo o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

A gala de estreia desta edição foi apresentada por Cláudio Ramos, marcando assim o regresso do apresentador ao formato, depois do «Big Brother 2020», do «Big Brother - Duplo Impacto» e do «Big Brother 2021».

Mas não há Big Brother sem nomeados. Os primeiros nomeados foram seis, mas depois de a líder, Patrícia Silva, ter salvo a amiga Bárbara Parada, passaram a cinco. Assim sendo: Pedro Soá, Rafael Teixeira, Fábio Gonçalves, Leandro e Catarina Esparteiro estão em risco de sair no domingo.

Esta edição é de tal forma intensa, que mal começou e a casa logo perdeu um habitante, neste caso uma. As duas concorrentes da última edição do «Big Brother 2023» - Vina Ribeiro e Sílvia Silva - entraram juntas na casa, mas só há lugar para uma.

Por decisão do Big Brother, os colegas foram obrigados a escolher qual das duas deveria ficar na casa e qual deveria ser expulsa e a escolha da expulsão recaiu sobre Sílvia Silva, que abandona assim a casa mais vigiada do País na noite de estreia.

De recordar que durante os dias de ontem e hoje - nos programas «Em Família» e «Somos Portugal» - foram reveladas algumas pistas dos novos habitantes da casa mais vigiada do País e as surpresas são muitas!

«Apaixonei-me na casa»; «Acho que saí cedo demais da casa»; «Sou observador e calculista»; «Já entrei mais do que uma vez num reality show»; «Não conheço a casa da Malveira» e «Vou ser direto e frontal», foram as pistas divulgadas.

Já sabemos agora que no total são 12 concorrentes (11 tirando a expulsa): Noélia Pereira, Miguel Vicente, Pedro Soá, Bárbara Parada, Vina Ribeiro, Sílvia Silva, Diana Lopes, Patrícia Silva, Leandro, Fábio Gonçalves, Catarina Esparteiro e Rafael Teixeira.