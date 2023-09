Fique a conhecer os nomeados da primeira gala do «Big Brother 2023

Cristina Ferreira desvenda imagens inéditas da nova casa do Big Brother

Já são conhecidos todos os concorrentes do Big Brother, da TVI. Ao todo são 20 os concorrentes que vão lutar por um prémio garantido de 100 mil euros.

Já se sabem também quem são os primeiros nomeados do Big Brother 2023. São eles Rodrigo Escórcio, Márcia Soares e Zé Pedro Rocha (da casa principal) e Vina Ribeiro e André Lopes (do anexo), que correm assim o risco de serem os primeiros a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala de estreia do Big Brother, apresentada por Cristina Ferreira, foi recheada de surpresas e um dos pontos altos foi o momento em que conhecemos os rostos e as histórias dos novos concorrentes, dessa edição de 2023.

Ficámos também a conhecer a nova casa, um espaço muito inovador e moderno, dividido em dois: a casa principal e o anexo.