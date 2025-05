Big Brother: Já são conhecidos os nomeados da semana. Vote para salvar o seu favorito

Depois de uma gala onde as emoções estiveram sempre à flor da pele, hoje os concorrentes conhecem quem fica em risco de sair esta semana. Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes. A gala de ontem não foi uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes foram surpreendidos com novidades escaldantes. Para além de uma dupla expulsão, dois pesos pesados entraram na casa mais vigiada do país.

A gala, conduzida por Cláudio Ramos, deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A gala culminou na expulsão de Micael Miquelino e Érica Reis, o que gerou fortes reações da parte dos concorrentes.

Depois de uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes entraram em confrontos e acesos bate-boca, já temos os nomeados da semana. No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Carina Frias, Igor Rodriguez, Manuel Cavaco, Manuel Rodrigues e Sara Silva são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 , de hoje dia 12 de Maio, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02



IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08



MANUEL CAVACO - 761 20 20 12



MANUEL RODRIGUES - 761 20 20 13



SARA SILVA - 761 20 20 16

Quem vai conquistar o carinho dos telespectadores e escapar à expulsão no próximo domingo, e quem vai ser o próximo expulso. Acompanhe tudo no Big Brother e não deixe de votar no seu favorito!