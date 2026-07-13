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Big Brother Verão: estes são os novos nomeados da semana e a votação promete ser intensa

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Conheça os concorrentes em risco de abandonar a casa esta semana.

A mais recente emissão Especial do Big Brother Verão voltou a mexer com a casa e deixou definidos os novos concorrentes em risco de expulsão. Joaquim, Nuno, Pedro, Raquel e Sara são os cinco nomeados desta semana e enfrentam agora a decisão do público numa das votações mais imprevisíveis da edição.

A lista de nomeados junta alguns dos protagonistas mais marcantes das últimas semanas, concorrentes que têm estado no centro das estratégias, dos confrontos e também das relações mais comentadas dentro da casa.

Com cinco concorrentes em perigo, as redes sociais já fervilham de comentários e previsões sobre quem poderá ser o próximo expulso. Tudo indica que a votação será renhida e que qualquer um dos nomeados poderá abandonar a casa mais vigiada do País.

Os números para votar são os seguintes:

  • JOAQUIM – 761 20 20 09
  • NUNO – 761 20 20 13
  • PEDRO – 761 20 20 14
  • RAQUEL – 761 20 20 15
  • SARA – 761 20 20 16

Resta agora saber quem conseguirá conquistar o apoio do público e continuar na aventura do Big Brother Verão. Uma coisa é certa: a próxima gala promete emoções fortes.

Temas: Nomeados

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