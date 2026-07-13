Big Brother Verão: estes são os novos nomeados da semana e a votação promete ser intensa
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Conheça os concorrentes em risco de abandonar a casa esta semana.
A mais recente emissão Especial do Big Brother Verão voltou a mexer com a casa e deixou definidos os novos concorrentes em risco de expulsão. Joaquim, Nuno, Pedro, Raquel e Sara são os cinco nomeados desta semana e enfrentam agora a decisão do público numa das votações mais imprevisíveis da edição.
A lista de nomeados junta alguns dos protagonistas mais marcantes das últimas semanas, concorrentes que têm estado no centro das estratégias, dos confrontos e também das relações mais comentadas dentro da casa.
Com cinco concorrentes em perigo, as redes sociais já fervilham de comentários e previsões sobre quem poderá ser o próximo expulso. Tudo indica que a votação será renhida e que qualquer um dos nomeados poderá abandonar a casa mais vigiada do País.
Os números para votar são os seguintes:
- JOAQUIM – 761 20 20 09
- NUNO – 761 20 20 13
- PEDRO – 761 20 20 14
- RAQUEL – 761 20 20 15
- SARA – 761 20 20 16
Resta agora saber quem conseguirá conquistar o apoio do público e continuar na aventura do Big Brother Verão. Uma coisa é certa: a próxima gala promete emoções fortes.