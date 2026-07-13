Big Brother Verão: estes são os novos nomeados da semana e a votação promete ser intensa

A mais recente emissão Especial do Big Brother Verão voltou a mexer com a casa e deixou definidos os novos concorrentes em risco de expulsão. Joaquim, Nuno, Pedro, Raquel e Sara são os cinco nomeados desta semana e enfrentam agora a decisão do público numa das votações mais imprevisíveis da edição.

A lista de nomeados junta alguns dos protagonistas mais marcantes das últimas semanas, concorrentes que têm estado no centro das estratégias, dos confrontos e também das relações mais comentadas dentro da casa.

Com cinco concorrentes em perigo, as redes sociais já fervilham de comentários e previsões sobre quem poderá ser o próximo expulso. Tudo indica que a votação será renhida e que qualquer um dos nomeados poderá abandonar a casa mais vigiada do País.

Os números para votar são os seguintes:

JOAQUIM – 761 20 20 09

– 761 20 20 09 NUNO – 761 20 20 13

– 761 20 20 13 PEDRO – 761 20 20 14

– 761 20 20 14 RAQUEL – 761 20 20 15

– 761 20 20 15 SARA – 761 20 20 16

Resta agora saber quem conseguirá conquistar o apoio do público e continuar na aventura do Big Brother Verão. Uma coisa é certa: a próxima gala promete emoções fortes.