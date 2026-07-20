Conheça os novos nomeados do Big Brother Verão. Cinco concorrentes estão em risco

A mais recente ronda de nomeações do Big Brother Verão voltou a colocar vários concorrentes nas mãos do público. Joaquim, Nuno, Raquel, Sara e Vanessa são os cinco nomeados desta semana e estão agora em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.

Com a competição a avançar e cada decisão a ganhar ainda mais peso, os cinco concorrentes enfrentam uma votação para salvar. Cabe, assim, aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória.

A nova lista de nomeados promete voltar a agitar a casa e a gerar discussão entre os fãs do reality show, numa altura em que as relações entre os concorrentes e as estratégias de jogo assumem cada vez maior importância.

Os números para votar são os seguintes:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

A votação é para salvar, pelo que os concorrentes dependem agora do apoio do público para garantirem a permanência no Big Brother Verão. Resta saber quem conseguirá reunir votos suficientes para continuar em jogo e quem poderá ver a sua aventura chegar ao fim na próxima gala.