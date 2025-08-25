O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

A final do Big Brother Verão aproxima-se e há um novo leque de nomeados. A apenas 3 semanas da grande final, quem vai 'morrer na praia'?. Um destes concorrentes irá abandonar o reality show da TVI, apresentado por Maria Botelho Moniz, no próximo domingo, dia 31.

Ana Duarte, Catarina Miranda e Viriato são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu concorrente preferido.

CATARINA MIRANDA – 761 20 20 05

VIRIATO – 761 20 20 13

ANA DUARTE – 761 20 20 17

Pode votar também pela aplicação TVI Reality.