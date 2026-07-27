Já são conhecidos os novos nomeados do Big Brother Verão: saiba quem está em risco de expulsão
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A votação é para salvar e os telespectadores voltam a ter a última palavra sobre quem continua na casa mais vigiada do País.
A mais recente ronda de nomeações do Big Brother Verão voltou a mexer com a casa mais vigiada do País. Ana Luísa, Joana, Nuno, Tatiana e Vanessa são os cinco concorrentes que estão agora em risco de abandonar a competição e ficam nas mãos do público.
Com o jogo a entrar numa fase cada vez mais intensa, cada decisão ganha um peso acrescido. A votação desta semana é para salvar, o que significa que caberá aos telespectadores decidir quem continua na corrida ao prémio final.
As novas nomeações prometem voltar a agitar a casa, numa altura em que as alianças, os confrontos e as estratégias dos concorrentes estão cada vez mais evidentes. A decisão do público poderá voltar a alterar o rumo do jogo e surpreender os habitantes da casa.
Os números para votar são os seguintes:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18
Recorde-se que a votação é para salvar. Os cinco concorrentes dependem agora do apoio dos telespectadores para garantirem a permanência no Big Brother Verão. Resta saber quem conquistará votos suficientes para continuar na aventura e quem verá o seu percurso terminar na próxima gala.