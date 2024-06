Leque de nomeados fechado! Saiba quem está em risco, após «decisão drástica» do Big Brother

David Maurício atira a Daniela Ventura: «Tu vens com hipocrisias para cima de mim e já não é a primeira vez»

David Maurício reage a imagens explosivas do concorrente com Daniela Ventura: «Quando falamos discutimos sempre»

Durante a gala deste domingo, 2 de junho, o Big Brother surpreendeu os concorrentes ao tomar uma decisão radical devido do incumprimento das regras.

Todas as nomeações foram consideradas inválidas. Como tal, todos os concorrentes estão em risco de ficarem nomeados, com exceção do líder, André Silva.

Durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos desta segunda-feira, 3 de junho, o líder André Silva teve de tomar uma importante decisão e excluir um dos concorrentes em risco da prova boomerang, colocando-o automaticamente no leque de nomeados.

A escolha de André foi David Maurício, que se juntou a Gabriel Sousa e Fábio Caçador, ambos nomeados diretamente na gala.

Posto isto, Carolina Nunes, Daniela Ventura, João Oliveira e Inês Morais tiveram a oportunidade de se enfrentar na Prova Boomerang. Numa prova de memória, João Oliveira levou a melhor e foi o grande vencedor.

O leque de nomeados para esta semana ficou então definido:

CAROLINA NUNES - 761 20 20 02

DANIELA VENTURA – 761 20 20 07

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 08

FÁBIO CAÇADOR – 761 20 20 09

GABRIEL SOUSA – 761 20 20 10

INÊS MORAIS – 761 20 20 25

Recorde-se que a votação é para salvar.