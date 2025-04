Nomeados: A casa do Big Brother já conhece os concorrentes em risco esta semana. Vote para salvar o seu favorito

A gala do Big Brother de ontem, dia 27 de abril, não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião pôs os concorrentes à prova. A noite marcou, também, uma grande reviravolta uma vez que o Big Brother aplicou uma pesada sanção. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A gala culminou na expulsão de Tomé Cunha, o concorrente menos votado pelo público.

Depois de uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes entraram em confrontos e acesos bate-boca, já temos os nomeados da semana. No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Igor Rodriguez, Micael Miquelino, Sara Silva, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 , de hoje dia 28 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08



MICAEL MIQUELINO - 761 20 20 15



SARA SILVA - 761 20 20 16



ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21



LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

Quem vai conquistar o carinho dos telespectadores e escapar à expulsão no próximo domingo, e quem vai ser o próximo expulso. Acompanhe tudo no Big Brother e não deixe de votar no seu favorito!