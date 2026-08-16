Escolhido por estar "na sombra", este concorrente é o primeiro nomeado da noite 

Já há um primeiro nomeado nesta gala do Big Brother Verão. Miguel foi o principal alvo da votação dos colegas, que o escolheram por considerarem que é o concorrente que “está na sombra” e menos se destaca no jogo.

Com oito votos, Miguel ficou bem à frente dos restantes concorrentes, numa diferença que não deixou margem para dúvidas quanto ao resultado da votação. O concorrente fica, assim, diretamente nomeado e vê a sua permanência na casa ficar desde já em risco.

Mas as consequências desta nomeação não ficam por aqui. Caso Miguel consiga escapar à expulsão desta gala, fica automaticamente nomeado para a próxima gala de domingo. Ou seja, mesmo que consiga permanecer na casa, o concorrente terá novamente de enfrentar a decisão do público na próxima semana.

A nomeação de Miguel poderá ainda mexer com a estratégia dentro da casa. Com o concorrente já fora da lista de possíveis escolhas, os restantes moradores terão agora de encontrar um novo alvo, numa votação que poderá expor ainda mais as alianças existentes.

Veja o momento no vídeo: