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Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão

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Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão - Big Brother
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Descubra quem ficou em risco de abandonar a casa.

A tensão voltou a instalar-se na casa mais vigiada do País. No Especial desta segunda-feira, dia 3 de agosto, o Big Brother Verão revelou os novos nomeados da semana, deixando cinco concorrentes mais perto da porta de saída.

Depois de mais uma ronda de nomeações, ficou definido quem está em risco de abandonar a casa esta semana: Afonso, Ana Luísa, Mariana Sá, Raquel e Sara.

Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Temas: Nomeados Nomeações

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