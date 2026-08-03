Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão
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Descubra quem ficou em risco de abandonar a casa.
A tensão voltou a instalar-se na casa mais vigiada do País. No Especial desta segunda-feira, dia 3 de agosto, o Big Brother Verão revelou os novos nomeados da semana, deixando cinco concorrentes mais perto da porta de saída.
Depois de mais uma ronda de nomeações, ficou definido quem está em risco de abandonar a casa esta semana: Afonso, Ana Luísa, Mariana Sá, Raquel e Sara.
Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16