Chapa forte. Estes são os nomeados da semana

A final do Big Brother Verão aproxima-se e há um novo leque de nomeados. Um destes concorrentes irá abandonar o reality show da TVI, apresentado por Maria Botelho Moniz, no próximo domingo, dia 24.

Afonso Leitão, Jéssica Vieira, Kina e Viriato são os nomeados desta semana. Voteb para salvar o seu concorrente preferido.

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

