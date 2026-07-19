Surpresa! Após separação de Catarina, Norberto surge com outra ex-concorrente: «O melhor parceiro que podia pedir»

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Um momento de grande cumplicidade que surpreendeu tudo e todos.

Depois de ter sido conhecida a separação de Catarina Quintas, Norberto voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez por causa da cumplicidade que partilha com outra ex-concorrente do Secret Story 10. 

Em causa está uma fotografia publicada por Diana Dora, que assinalou publicamente a forte relação que os une desde a participação no programa. A ex-concorrente aproveitou a ocasião para dedicar uma emotiva mensagem a Norberto, deixando claro que a ligação entre ambos continua bem viva fora das câmaras.

«Se me dissessem que ia encontrar um irmão para a vida no meio de tantos segredos, eu não acreditava. Mas a verdade é que o reality me deu o melhor parceiro que eu podia pedir.», começou por referir a jovem picheleira. 

 

Na mesma publicação, Diana Dora recordou, em tom de brincadeira, a relação descontraída que mantém com Norberto: «Norberto, meu mano, esta é para ti. Para ti que estás sempre "cheio de sono" e que não perdes uma oportunidade de me mandar abaixo com o teu clássico "não és isso tudo" (olha que sou um bocadinho, vá!).»

A antiga concorrente terminou a homenagem com uma declaração de amizade, garantindo que o fim do programa apenas reforçou os laços criados entre ambos: «Brincadeiras de parte, há pessoas que entram na nossa vida e criam raízes. Tu estás na minha vida para ficar. O jogo terminou, mas a nossa amizade é o que realmente importa agora! 👊»

A publicação rapidamente despertou a atenção dos seguidores, sobretudo por surgir numa altura em que Norberto atravessa uma nova fase da sua vida pessoal. Ainda assim, tudo indica que a relação entre os dois é apenas de grande amizade, construída durante a experiência que viveram no reality show e que se manteve muito para lá do fim das gravações.

Temas: Norberto Diana Dora Catarina Quintas

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