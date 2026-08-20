Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

Nufla, nome pelo qual é conhecida Flávia Monteiro, voltou a mostrar a evolução das obras da casa nova e ficou surpreendida com a transformação do espaço. Num novo vídeo, a criadora de conteúdos revelou as principais novidades do interior da habitação, que está a avançar a grande velocidade.

«Eu estou chocada porque vejo uma diferença enorme. A minha casa está irreconhecível neste momento na parte interior», afirmou Flávia Monteiro antes de mostrar aos seguidores o resultado dos trabalhos.

Quarto, sala e cozinha já têm o chão colocado

Entre as principais mudanças está o avanço dos trabalhos no quarto, sala e cozinha, que já têm o piso nivelado. «Já têm o piso direitinho. Todo direito, todo plano», explicou Nufla, mostrando a evolução das diferentes divisões.

As paredes também já começaram a ser pintadas e encontram-se agora brancas, dando ao interior da casa um aspeto bastante diferente daquele que tinha no início das obras.

O quarto será ainda composto por um closet e uma casa de banho integrada, dois espaços que fazem parte do projeto da nova casa.

Janelas ainda estão a ser orçamentadas

Apesar do ritmo acelerado das obras, ainda há alguns trabalhos por concluir. Nufla revelou que continua a analisar orçamentos para avançar com as janelas e brincou com o investimento necessário: «A gente não é rica, antes fosse».

Bruno Silva, responsável pela construção, explicou também quais são algumas das etapas que ainda faltam realizar. «Falta a parte elétrica, a carpintaria, os alumínios e colocar o chão», afirmou.

Apesar dos trabalhos que ainda estão por fazer, a transformação já é bastante visível. A construção da nova casa de Nufla avançou significativamente em apenas dois meses, deixando a criadora de conteúdos surpreendida com a rapidez da obra.