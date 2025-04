Após almoço polémico, família de um dos concorrentes envolvidos quebra o silêncio: «É importante...»

Tudo de boca aberta! Concorrentes assistem a almoço do líder e reagem a comentários sobre as mulheres da casa

Nuno Brito, concorrente do Big Brother, viu-se envolvido numa polémica após algumas afirmações sobre as mulheres da casa.

A família do concorrente quebrou o silêncio e reagiu ao sucedido nas redes sociais.

Uma conversa privada - do líder, Nuno Brito, com os seus alidos - tornou-se pública e gerou grande controvérsia no Big Brother. A família de Nuno quebrou o silêncio e reagiu aos acontecimentos, pedindo desculpas ao público pelo sucedido.

«Temos acompanhado os comentários sobre o tão polémico almoço do líder. Sabemos que o público está atento a tudo - e é exatamente isso que faz do 'Big Brother' uma experiência tão intensa», lê-se na publicação feita na página de Instagram de Nuno Brito, em nome da família.

No mesmo comunicado pode ainda ler-se: «Dentro da casa, todos - mulheres e homens - merecem respeito, igualdade e liberdade para serem quem são».

«Acreditamos que as palavras do Nuno foram mal interpretadas. Pedimos desculpas se ferimos suscetibilidades. Certamente não foi a intenção do Nuno. Vamos continuar a apoiá-lo, como sempre iremos», concluíram os apoiantes de Nuno Brito.

O que aconteceu ao certo?

Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez.

Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia, deixando os restantes concorrentes em choque.

Os concorrentes que assistiam à conversa não esconderam o espanto. Bocas abertas, expressões de surpresa e um ambiente pesado marcaram o momento.

Solange Tavares, depois de ouvir tudo, afastou-se do grupo e fez questão de dizer a Nuno que não queria falar com ninguém após aquilo. O clima azedou e muitas foram as conversas que este momento gerou.