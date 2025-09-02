Ex-concorrente do Big Brother corre perigo ao volante

Nuno Brito, conhecido por ter participado no Big Brother 2025, teve um acidente de viação. O ex-concorrente passou por um momento de grande perigo após o rebentamento violento de um pneu, situação que exigiu uma reação rápida para evitar uma possível tragédia.

Em exclusivo à TV 7 Dias, Nuno explicou como tudo aconteceu: «Eu, antes de entrar na autoestrada, apanhei um buraco. Foi um estrondo grande, mas na altura parecia que nada tinha acontecido. Só senti o volante a tremer um pouco e pensei: ‘Se calhar, por causa do buraco, deve ter feito alguma coisa à jante. Quando parar ali na bomba vejo o que é que se passa».

Felizmente, Nuno Brito conseguiu manter o controlo da situação e evitar consequências graves.

Cinha Jardim relata ter visto Nuno Brito 'muito íntimo' de uma outra ex-concorrente do Big Brother

No Dois às 10, durante uma conversa sobre os ex-concorrentes do “Big Brother 2025”, Cinha Jardim deixou no ar a possibilidade de estar a nascer uma nova proximidade inesperada após o reality.

«Mais à vontade foi o Nuno Brito e a que entrou depois com o Luís… a Adrielle [Peixoto]!» — comentou a veterana, em tom cúmplice, acrescentando ainda: «Eu vi-os muito íntimos».

A observação surge depois das recentes especulações em torno de Nuno Brito, que já tinha dado que falar devido à ligação a Lisa dentro do jogo.