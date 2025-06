Nuno Brito emociona seguidores ao reencontrar-se com os filhos... e com a ex-sogra, após sair do Big Brother

Depois da sua recente expulsão do Big Brother 2025, Nuno Brito voltou ao Porto e viveu um dos momentos mais aguardados desde que deixou a casa mais vigiada do país: o reencontro com os filhos. O ex-concorrente da TVI recorreu às redes sociais para partilhar fotografias desse instante especial, que emocionou os seguidores.

“Finalmente”, escreveu Nuno numa das imagens, onde surge a sorrir ao lado dos seus “rebentos”. A publicação rapidamente reuniu milhares de gostos e comentários, com muitas mensagens de apoio e carinho de fãs que acompanharam o seu percurso no reality show.

Um reencontro em família... e com a ex-sogra

Mas não foi apenas com os filhos que Nuno Brito se reencontrou. O ex-concorrente mostrou também que mantém uma relação cordial com a família da ex-companheira, partilhando uma fotografia ao lado da ex-sogra. A boa disposição de ambos não passou despercebida e foi destacada por muitos internautas como um exemplo de maturidade e respeito familiar.

Do reality à vida real

Desde que foi expulso do Big Brother 2025, Nuno tem estado em destaque, marcando presença em vários programas da estação de Queluz de Baixo. Agora, de regresso à vida fora das câmaras, o jovem mostra-se focado no que mais importa: a família.

O momento do reencontro foi também captado em vídeo, disponível nas redes sociais do próprio, onde é possível ver a alegria dos filhos ao reverem o pai — num registo simples, mas repleto de emoção.

Veja as imagens e o vídeo

Se ainda não viu, espreite agora as imagens partilhadas por Nuno Brito no seu regresso a casa. Um momento sincero que mostra o lado mais humano de quem esteve semanas longe dos filhos em nome do entretenimento.