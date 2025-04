Afinal Nuno Brito tem namorada fora da casa do Big Brother? Quem o diz é o próprio primo: «Estão juntos e ela gere as redes sociais dele»

Nuno Brito, rapidamente se tornou um dos mais polémicos desta edição do Big Brother. Recentemente, a proximidade do concorrente com Lisa Schincariol tem dado que falar. Os dois dormem juntos e já trocaram beijos. Veio a público a possibilidade de o concorrente ter namorada fora da casa!

Em declarações exclusivas para uma revista nacional, o primo Alexandre abriu o jogo: «Conheceu a mãe da filha e acabaram por casar. Tem uma filha de 15 anos que é a Lara (...) Mas ele continua a ter uma ótima relação com a mãe da filha e com a menina», garante».

Ainda em exclusivo, Alexandre admitiu que ficou surpreso pelo familiar se apresentar como solteiro e justificou: «Porque eu acho que ele e a Maria João, que é a mãe do Oliver, estão juntos (...) Tanto que foi ela que ficou a gerir as redes sociais dele. Se não estiverem juntos, há a possibilidade de voltarem», afirmou para a TV Guia.

Em que ficamos? Lisa Schincariol e Nuno Brito têm se mostrado cada vez mais próximos, chegando mesmo a partilhar cama. Os momentos de carinho entre os concorrentes não passam despercebidos aos colegas que, ao verem Carolina e Diogo a protagonizarem um beijo apaixonado, 'picaram' os colegas para fazerem o mesmo. Lisa e Nuno cederam à pressão e, em jeito de brincadeira, acabaram por trocar um beijo.

Os colegas, surpreendidos, não esconderam a emoção aos ver o momento que, para além de carinhoso, assinalou o primeiro beijo trocado pelos concorrentes.