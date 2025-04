Exclusivo APP TVI Reality: Num gesto inesperado, Nuno Brito faz um pedido de desculpa à sua antagonista

No Big Brother, Nuno Brito continua incomodado por Lisa Schincariol ter dormido no quarto amarelo e Carolina Braga sugere que o concorrente abrande o seu registo. O personal trainer coloca em prática os conselhos de Carolina e decide pedir desculpa a Adrielle Peixoto por ter referido a relação da concorrente numa discussão. Acrescenta que não está a falar com Adrielle por conveniência e entende que a concorrente não se identifique consigo. A modelo brasileira, por sua vez, reconhece que explodiu e não usou as melhores palavras, mas foi um ato de revolta. Ao mesmo tempo, Lisa comenta com Solange Tavares e Carina Frias questiona o que Nuno terá para conversar com Adrielle. Do outro lado do jardim, junto de Sara Silva e Érica Reis, Luís Gonçalves condena o pedido de desculpas do Nuno, considerando que é por interesse.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.