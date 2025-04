«O teu marido vai ver!»: Nuno Brito e Adrielle Peixoto em discussão como nunca se viu

Clima de tensão e provocações : Uma simples frase desencadeou um confronto intenso entre Adrielle Peixoto e Nuno Brito, com trocas de farpas e acusações dentro da casa do Big Brother.

Insinuações e limites ultrapassados: Nuno Brito acusou Adrielle de ter «segundas intenções», envolvendo até o marido da concorrente na discussão.

A tensão voltou a subir dentro da casa do Big Brother após uma dinâmica marcada por trocas de farpas e provocações intensas. Tudo começou com dinâmica aparentemente inofensiva «Carne que está no ponto, carne que passou do ponto» mas rapidamente escalou para um confronto aceso entre Adrielle Peixoto e Nuno Brito.

Toda esta discussão começou com um comentário tenso de Nuno Brito: «Se fosse pelos portugueses, não estavas cá». Nuno Brito não se ficou por este comentário e respondeu com mais insinuações sobre o comportamento da concorrente: «Sabes bem o que disseste. Já estás caladinha». O concorrnete afirmou que a Adrielle já demonstrou interesse por ele e que teria agido com "segundas intenções" quando lhe colocou protetor solar no corpo. Adrielle disse: «Você tem uma autoestima muito alta...»

O concorrente foi ainda mais longe ao afirmar: «A casa tem câmaras. O teu marido vai ver tudo e vai perceber o que se passou», insinuando que as atitudes de Adrielle poderão ter consequências fora do jogo.

A troca de palavras não ficou por aqui. Numa tentativa de provocação, Adrielle Peixoto disse: «Acorda!» e começou a dançar diante do colega, acentuando ainda mais a tensão no ar. Visivelmente irritado, Nuno perdeu a paciência, e foi então que Luís Gonçalves interveio para tentar acalmar os ânimos e atirou que Nuno, não deveria trazer assuntos familiares para dentro do jogo.

