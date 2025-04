Choque: Nuno Brito impõe regra de silêncio e deixa colega em lágrimas

Nuno Brito, atual líder da casa, voltou a ser tema de controvérsia. No "Última Hora", conduzido por Maria Botelho Moniz, os concorrentes assistiram a imagens de Nuno Brito a obrigar os mesmos a não falarem ou comentarem nada sobre o tema do almoço polémico, em que os concorrentes falaram sobre o físico das mulheres da casa.

Em conversa com alguns dos concorrentes que lhe são mais próximos dentro da casa, o líder da semana surgiu firme na sua decisão, proibindo os mesmos de abordarem qualquer assunto relacionado com a conversa que tiveram durante o polémico almoço: «Eu quero que acabes com isso já!»

De recordar que, sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala, deixando os restantes concorrentes em choque. Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez, e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia na sala.

A situação teve um impacto emocional em Ana Neto, que não conteve as lágrimas perante o clima tenso que se instalou na casa. As imagens exibidas no programa comprovaram a sua reação emotiva, mostrando o peso que a decisão de Nuno Brito teve sobre os concorrentes.

