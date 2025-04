Tensão na casa... Nuno Brito interrompe Ana Neto com pergunta inesperada: «És feminista?»

Nuno Brito e Ana Neto protagonizaram um momento de grande tensão.

O polémico almoço do líder voltou a ser tema e Nuno fez uma pergunta direta a Ana que 'calou' todos.

O ambiente dentro da casa ficou tenso, após as imagens que mostraram Nuno Brito a tentar encerrar uma discussão sobre o assunto dos comentários polémicos feitos anteriormente. A sua postura de não permitir que os colegas expressassem as suas opiniões gerou desconforto entre alguns concorrentes.

Ana Neto, de 26 anos, destacou-se como uma das poucas que decidiu expressar a sua opinião sobre o assunto. Durante a conversa, Ana explicou o que a incomodou na situação e procurou esclarecer o seu ponto de vista. No entanto, a troca de palavras ganhou um novo tom quando Nuno Brito, atual líder da casa, a interrompeu com a pergunta: "És feminista?".

Recorde-se que no "Última Hora" conduzido por Maria Botelho Moniz, assistimos a imagens em direto do anfitrião, que se mostra implacável com os concorrentes. Vemos imagens de Nuno Brito a obrigar os concorrentes a não falarem ou comentarem nada sobre o tema do almoço polémico, em que os concorrentes falaram sobre o físico das mulheres da casa. Após essas mesmas imagens, o Big Brother mostra-se implacável com os concorrentes, e deixa um aviso sério.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Nuno Brito fora do Big Brother.

