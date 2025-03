De sorriso contagiante e músculos irresistíveis, Nuno Brito tem conquistado! As imagens do concorrente escolhido pelo público

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

Nuno Brito, 37 anos, foi a aposta dos portugueses para entrar no Big Brother 2025, com 66% dos votos!

Este domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother 2025, Cláudio Ramos comunicou que este foi o candidato que se tornou concorrente, e as reações foram unânimes, claramente positivas!

Pode assistir ao momento no vídeo, em baixo.

Relembre-se que este concorrente do Big Brother 2025, foi um dos candidatos que esteve fez parte da experiência mais inédita de Portugal - a casa de vidro instalada no UBBO -, e entre os quatro candidatos (Jéssica, Daniel e Andreia), Nuno Brito foi o 'tal' que conquistou o público português, e assim, tem entrada direta para o novo reality show que estreia hoje!

Que Nuno Brito é dono de um sorriso maravilhoso e de uns músculos trabalhados, isso já sabemos a partir das suas fotografias! O que muitas pessoas podem não saber é que, Nuno é também modelo, ator, e já contracenou ao lado de uma atriz muito reconhecida do público português: Soraia Chaves. Veja a imagem, em cima, na galeria que preparámos para si.

Nuno Brito tem 37 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é personal trainer.

Tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala! O Nuno tem uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

