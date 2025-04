Implacável: Big Brother não perdoa e surpreende concorrentes com forte penalização

Durante uma das mais recentes dinâmicas do Big Brother 2025, Nuno Brito foi alvo de uma reprimenda direta por parte do anfitrião, após ter sido apanhado sem o microfone, uma violação clara das regras da casa.

O incidente ocorreu no momento em que os concorrentes participavam numa atividade coletiva. O Big Brother interrompeu a dinâmica para chamar Nuno à atenção, destacando que este não se encontrava a usar o microfone, elemento obrigatório em todos os momentos dentro da casa. Ao aperceber-se da infração, Nuno dirigiu-se de imediato para ir buscar o equipamento, numa tentativa de corrigir o erro prontamente. No entanto, tal atitude não o livrou das consequências. O anfitrião foi implacável, não só com Nuno Brito, mas com o grupo no geral, já que o 'castigo' foi aplicado ao coletivo. Os inquilinos foram penalizados, uma vez mais, na prova semanal, tendo de acrescentar duas falhas ao total já somado. O concorrente defendeu-se dizendo que estava no processo de ir tomar banho quando o anfitrião os chamou para a dinâmica, no entanto nada mudou. O Big Brother foi firme na sua decisão penalizando, mais uma vez, os concorrentes.

Recorde-se que não é a primeira vez que Nuno Brito é acusado de penalizar o grupo. Carina Frias tem sido uma das concorrentes mais visadas pelas atitudes do concorrente, dado que é a atual líder da casa, e as ações de Nuno estão a prejudicar o grupo. Recorde-se que esta 'picardia' não é novidade. Desde que assumiu a liderança da casa, Carina Frias queixa-se das atitudes de Nuno Brito que, a seu ver, parecem propositadas de modo a sabotar a sua liderança. Carina Frias sente-se injustiçada, uma vez que sente que nunca fez nada para prejudicar a liderança do colega, no entanto o inverso não se verifica.