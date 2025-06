‘Um banho de humildade’: Nuno Brito já fora do Big Brother revela quem deve vencer — e surpreende tudo e todos

Esta manhã, dia 9 de junho, o programa “Dois às 10”, da TVI, recebeu Nuno Brito, o mais recente concorrente expulso do Big Brother. A entrevista foi marcada por um tom sincero e emotivo, num balanço profundo da sua passagem pela casa mais vigiada do país.

“O que faltou nesta casa era precisamente pessoas com personalidade e caráter ” começou por dizer Nuno, que viveu um autêntico turbilhão de emoções ao longo da experiência. Ontem, após ter sido expulso, o concorrente mostrou-se abatido, e recorda ter ficado mais "reservado num canto" estas últimas semanas devido ao caos que vivia dentro da casa.

Um dos temas incontornáveis foi a sua rivalidade com Luís Gonçalves, que foi sem dúvida o seu maior antagonista dentro da casa. “Eu acreditei que o Luís era o mais forte da casa (...) e se há uma coisa que nós temos em comum é... nós defendemos com unhas e dentes aquilo em que acreditámos” explicou, sem guardar ressentimentos. Nuno ainda vai mais longe e chega a comparar-se com Luís: "Acho que se ele ouvisse mais as coisas... acho que tenho mais essa flexibilidade, é essa a diferença."

Também a relação conturbada com Lisa Schincariol foi abordada. O ex-concorrente esclareceu o rumor que andou a circular na casa de que Nuno e Lisa já se conheciam cá fora, e revela que isso é mentira.

"Há duas pessoas completamente diferentes... eu sou mais de afeto e ela não gosta de mostrar, não gosta que as pessoas vejam essa parte mais afetiva." A dinâmica entre ambos, marcada por personalidades contrastantes, tornou-se um desafio constante.

Mas nem tudo foram confrontos. Questionado por Cláudio Ramos sobre quem considera ser o justo vencedor do Big Brother, Nuno não hesitou: “O Diogo talvez... não é um concorrente que mexeu com a casa, mas acho que o Diogo deu-nos ali um banho de humildade. É muito linear. Só o facto de ele ter conseguido entrar na casa e conseguir manter-se exatamente igual até agora, já é de valor. De resto... os que lá estão, houve demasiadas mudanças, não conseguiram defender a sua personalidade.”

A honestidade das palavras de Nuno não passou despercebida ao público e ao apresentador, que reconheceu a coragem do ex-concorrente em manter-se fiel a si mesmo. O ex-concorrente termina a entrevista a fazer um agradecimento a todos.

