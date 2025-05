Depois da discussão 'conjugal' com Lisa Schincariol, Nuno Brito vira alvo de Savate: «Zero respeito»

A casa do Big Brother acordou com os ânimos exaltados. Depois de terem passado a noite de cinema em clima de grande cumplicidade, Nuno Brito e Lisa Schincariol acordaram de costas voltadas e caos instalou-se.

Tudo começou porque, durante a madrugada, Lisa ficou durante muito tempo a conversar com Igor Rodríguez no jardim, enquanto Nuno esperava por ela no quarto. O personal trainer não gostou e, quando a concorrente regressou ao quarto, atirou-lhe algumas farpas. A situação foi exposta pela jovem da Póvoa de Varzim, numa conversa com Solange Tavares e Igor Rodríguez sobre Nuno Brito e o 'arrufo' que os dois tiveram durante a madrugada.

«Eu sei lá o que é que aconteceu, mais uma vez. Estou farta de aturá-lo, e agora é que foi mesmo. Dá-lhe os cinco minutos ou sei lá», disse Lisa, visivelmente enervada. «Ontem chego ao quarto e começa a dizer-me: 'parabéns'. E eu: 'parabéns de que?'. Entretanto, levanta-se e vem à minha cama dizer: 'o que tu fazes não cabe na cabeça de ninguém'. E eu não percebo porquê. Isto foi ontem à noite. Estive bué tempo cá fora com o Igor como faço sempre e ele depois disse isto», contou.

«Então ja sabes o que foi», disse Solange, sugerindo que Nuno Brito estaria com ciúmes de Igor. «E o que é que ele quer? Acham que foi isso? Então ainda mais grave é. E veio cá fora fumar um cigarro e não falou com ninguém. Não tenho paciência para aturar estas coisas», retorquiu Lisa.

O confronto matinal entre Nuno e Lisa

Pouco depois, Nuno Brito chega ao jardim e Lisa Schincariol não perdoa: «Não me voltes a desestabilizar antes de ir dormir. Depois tu acordas bem disposto e eu não acordo bem disposta. Pode ser?», atirou Lisa.

Nuno Brito não gostou da abordagem da concorrente e reagiu: «Vou-te pedir o mesmo favor. Não me voltes a desestabilizar antes de dormir». «Mas o que é que eu te fiz?», questionou Lisa, indignada. «Mas é aqui que queres falar comigo? Se tu fazes uma coisa e eu faço igual eu é que faço errado não é? Tanto te desestabilizei que eu estou acordado desde ontem e tu dormiste até agora, não dormiste?», disse.

«Mas isso é uma gestão tua… o que é que eu te fiz? Tu estás bem? Tu és problemático», exclamou a jovem da Póvoa de Varzim.

Magoado, Nuno Brito desabafou com Manuel Rodrigues sobre a situação. «Todos falam com a Lisa, toda a gente sabe como é que ela se está a sentir. Ninguém sabe como é que o Nuno se está a sentir. Vou falar com quem? Com uma planta? Vocês ouvem a versão da Lisa e alguém me pergunta alguma coisa? Não… Eu não me sinto bem. Tenho sido muito paciente. Ela tanto está perto como está longe, tanto quer como não quer…», lamentou.

«Depois da situação do avião eu fui muito compreensivo… mas não é por causa disso que ela me vai estar a desvalorizar e eu sinto que ela me desvaloriza. Quando ela sente que me distancio, vem cá. Quando eu estou lá, estou perto demais e foge», acrescentou.

Bruno Savate acusa Nuno Brito de faltar ao respeito a Lisa Schincariol

Entretanto, Bruno Savate junta-se à conversa e dá conselhos ao personal trainer. «Eu só lhe disse que há coisas que são desnecessárias. Se tu gostas de alguém, não podes tratar a pessoa como se ela fosse invisível e eu sinto-me um bocado invisível. Eu estava na cama à espera dela e ela passa por mim, veio-se embora e esteve uma hora e tal cá fora. E eu fiquei sozinho muito tempo», confidenciou Nuno. Foi então que Bruno Savate interveio: «Eu sinto que tu andas desestabilizado desde que tens problemas com a Lisa».

«Eu acho que a Lisa não está a jogar com o Nuno. Eu acho que ela vê atitudes tuas que ela não curtiu nada. Eu sugiro que faças aquilo que te vai na alma», disse o rei dos realities. Durante a conversa, Savate contrariou algumas opiniões de Nuno Brito e o concorrente não gostou. «Eu acho que posso falar contigo mas não sinto confiança porque acho que há um meio-termo que é : ok eu estou a fazer o meu trabalho, prefiro este lado, mas tenho de ter tempo de perceber as pessoas e eu sinto que não há esse meio para ti. Sinto que tudo o que tu apanhas já está a ser planeado para usar na próxima. Sinto que não posso ficar vulnerável ao teu lado», revelou.

«Só por eu não estar de acordo com o que estás a dizer, isto é ir contra ti? Isto é só a minha opinião sobre ti», atirou Bruno. «Zero respeito. Ou nós deixas falar ou nós saímos daqui», enervou-se Nuno. «E eu acho que tu tens zero respeito pela Lisa porque te estás a fazer de vítima», retorquiu Savate, deixando Nuno ainda mais exaltado e a discussão prosseguiu. Veja o vídeo completo aqui.