Alerta rivais: Carina Frias atinge o limite com Nuno Brito «Qual é o interesse em falar contigo?»

A temperatura na casa do Big Brother está a subir cada vez mais! Os confrontos não param e são cada vez mais tensos, fazendo com que o clima de tensão seja cada vez maior.

Desta vez, Carina Frias e Nuno Brito foram os protagonistas. Os concorrentes entraram numa acesa discussão acerca da liderança da concorrente, o que culminou num forte e intenso desacato. Nuno Brito, ex-líder da casa, tem sido um forte crítico da liderança da colega. O concorrente afirma atacar a colega com as mesmas palavras que lhe foram direcionadas aquando da sua liderança. No entanto, Carina Frias defende-se ao dizer que nunca foi uma crítica da liderança do colega, mas sim das suas atitudes enquanto pessoa.

A picardia começou quando Nuno Brito acusou a colega de falar nas suas costas, não tentando resolver os problemas entre eles mas sim em frente ao grupo, sugerindo que o faz para marcar uma posição. Descontente com as acusações, Carina Frias disparou dizendo que o concorrente só quer prejudicar a sua liderança sem motivo aparente. A concorrente acusou o colega de não ter 'bom senso', afirmando que o contrário nunca aconteceu. O clima incendiou rapidamente quando Carina 'virou costas' à conversa. Nuno Brito não levou a atitude como bem intencionada e acabou por levantar a voz, o que deixou a casa em sentido. Os dois entraram num aceso bate-boca acerca da sua relação, sendo que cada um procurava esclarecer o seu ponto sem sucesso, numa altura em que os concorrentes se parecem cada vez mais como rivais.

Recorde-se que esta 'picardia' não é novidade. Desde que assumiu a liderança da casa, Carina Frias queixa-se das atitudes de Nuno Brito que, a seu ver, parecem propositadas de modo a sabotar a sua liderança. Carina Frias sente-se injustiçada, uma vez que sente que nunca fez nada para prejudicar a liderança do colega, no entanto o inverso não se verifica.