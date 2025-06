Troca de picardias em praça pública: Nuno Brito e Carina Frias continuam a ser 'rivais' cá fora

Carina Frias saiu da casa do Big Brother 2025 no fim de semana passado, mas cá fora continua em picardia com Nuno Brito, que foi seu 'rival' no reality show. Nas redes sociais, o personal trainer recuperou um momento vivido dentro da casa com a colega e deu a sua opinião sobre o tema.

«Sempre disse que, quando saísse, não ia estar a falar de quase assunto nenhum da casa. Aqui, nota-se um dos muitos exageros e mentiras que aconteceram na casa. Muito da necessidade de manipular, envenenar, exagerar para poder aparecer que havia na casa. A minha intenção não é atacar ninguém, mas, sim, defender-me! A verdade está aqui desmascarada! Aliás, apenas uma das muitas verdades! Uma vergonha só! Além do gesto, noto que o que eles dizem que eu disse é só e absolutamente um exagero!», revelou Nuno Brito, através no Instagram, onde partilha um vídeo do nosso site em que os protagonistas são Nuno e Carina, no polémico almoço em que a jovem acusou o colega de a mandar calar.

Carina Frias não ficou indiferente à publicação de Nuno Brito e recorreu à mesma rede social para reagir. «Tendo em conta que o Nuno quis trazer de volta este assunto do almoço de nomeados inconvenientemente, vou também dar o meu parecer», começou por escrever.

«A minha opinião continua a ser a mesma: o Nuno fez, sim, questão de me mandar calar de forma indireta e assim conseguem ouvir quando ele diz 'vais falar na tua vez', como se fosse ele a definir quando é que eu deveria falar. Estávamos os três num almoço e tinha toda a legitimidade de falar quando bem entendesse, pois não preciso de pedir autorização a ninguém para o fazer», disse ainda.

E prosseguiu: «Acho também muito engraçado quando ele diz 'já começaste mal'. Só mostra e mostrou que o Nuno não gosta que alguém opine contra a verdade dele. Felizmente, não é o detentor de toda a razão e qualquer pessoa pode muito bem contrariar aquilo que diz se assim achar pertinente».

Veja aqui o post em questão: