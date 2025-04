Cláudio Ramos confronta Nuno Brito após polémica: «Tenho imagens piores...»

Última hora: Nuno Brito nega objetificação após polémica conversa sobre os corpos das mulheres da casa.

Cláudio Ramos confronta Nuno Brito com novas imagens do almoço. O ambiente acaba por ficar mais tenso.

Pedido de desculpas: Concorrente pede desculpa, mas defende que suas intenções não foram desrespeitosas.

A conversa do almoço, protagonizada por Nuno Brito, Dinis Almeida, Tiago Rodrigues e Manuel Rodrigues, foi marcada por comentários sobre o físico das colegas. Quando as imagens foram exibidas, Nuno Brito negou qualquer intenção de objetificar as mulheres da casa: «Não acho que as imagens que passaram aqui tenham refletido a 100% o que se falou lá dentro».

No entanto, Cláudio Ramos esclareceu o assunto e desafiou o concorrente com novas imagens: «Deixe-me dizer-lhe que eu tenho imagens piores onde vocês falam dos corpos das meninas».

Nuno Brito tentou justificar-se, e alegou que a conversa não tinha o intuito de objetificar ninguém, mas sim de elogiar as mulheres de forma descontraída: «Não há ninguém nesta casa que seja do meu grande interesse, mas temos mulheres bonitas aqui em casa e dissemos isso, não tentando diminuir qualquer mulher. É simplesmente uma forma de elogio, as intenções foram boas, tentámos elogiar e nunca foi com a intenção de objetificar».

Cláudio Ramos questionou ainda: «Então diga-me o que é, quando quatro rapazes estão a falar sobre o mais gostaram de ver em determinada rapariga na piscina e algum de vocês diz ‘eu não dava nada por ela, mas quando tirou a roupa percebi como era’. Isto é o quê?». Nuno Brito, visivelmente desconfortável, respondeu: «Acho que não foi com esse sentido».

Nuno Brito pediu desculpas pela situação, o concorrente sublinhou que nunca olhou para nenhuma colega de forma sexual, e destacou que o objetivo sempre foi fazer elogios. Apesar disso, o tema continuou a gerar debate entre os concorrentes e nas redes sociais, com a exposição de novas imagens do almoço passadas no Especial de ontem.

Veja também:

As mulheres da casa ouvem todos os comentários tecidos sobre os seus corpos, e as reações são surpreendentes - Big Brother - TVI

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother - TVI