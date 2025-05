Mais um concorrente salvo! Saiba quem foi o segundo mais votado e veja todas as reações

No Big Brother, no final de uma emissão intensa do Especial, conduzido por Cláudio Ramos, o apresentador anuncia quem foi o concorrente mais votado deste a última salvação, que livrou Luís Gonçalves da expulsão.

Nuno Brito foi o concorrente salvo, com 51% dos votos dos portugueses. Veja todas as reações!

A casa mais vigiada do País tem sido palco de emoções fortes, conflitos, discussões, estratégias, amores e desamores... O programa continua a surpreender e a mudar a cada minuto!

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 desta semana são os seguintes:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

VOTAÇÃO PARA SALVAR!

Veja também: Acusações de roubo, copo de água atirado ao chão e cigarros destruídos: Uma tarde explosiva no Big Brother

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!