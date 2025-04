Imagens incendiárias: Os beijos e amassos dos concorrentes fazem a temperatura subir no Big Brother

Concorrentes mais próximos que nunca : Concorrentes protagonizam momentos inesperados de aproximação, quase a trocarem beijos na boca.

«Beijos de Cinema» : Saiba aqui quem disse isto: «Quero-te a ti, não à tua amiga».

Amassos e intimidade: Concorrentes testam limites uns dos outros com intimidade, aproximação, beijos e carícias.

Esta sexta-feira, dia 11 de abril, o Big Brother 2025 foi palco de momentos inesperados que surpreenderam tudo e todos. Os concorrentes, que antes pareciam distantes, estão agora mais unidos do que nunca, entre "beijos", abraços e muitos "amaços". No entanto, as surpresas não pararam por aí, especialmente para Nuno Brito, Micael Miquelino e Lisa Shincariol, Solange Tavares e Diniz Almeida, Carolina Braga e Diogo Bordin, que foram os verdadeiros protagonistas em cena. Tudo aconteceu numa brincadeira dos concorrentes em que tinham de encenar «beijos de cinema».

Nuno Brito e Lisa Shincariol acabaram por trocar beijos no pescoço e abraços tímidos, o que deixou os outros concorrentes a especular sobre o que realmente se passaria entre os dois a partir deste momento.

Mas os momentos de aproximação não se limitaram a Nuno e Lisa. A interação entre Diogo Bordin e Carolina Braga também gerou uma reação inesperada. Quando Carolina em encenação questionou a Diogo Bordin sobre o seu «envolvimento» com uma amiga dela, Diogo respondeu com uma frase direta: «Quero-te a ti, não à tua amiga» Carolina ficou sem palavras e sem reagir.

Para completar este cenário de tensão e proximidade, Solange Tavares, conhecida pela sua espontaneidade, não hesitou em atirar-se para cima de Dinis Almeida durante a brincadeira. O ambiente aqueceu entre os dois concorrentes.

Mas a surpresa não acaba aqui, parece que Lisa também esteve muito próxima de Micael Miquelino com abraços e beijos no pescoço.

Com a edição a ganhar ainda mais intensidade, as emoções entre os concorrentes parecem estar a atingir novos picos. Quem será o próximo a protagonizar um beijo verdadeiro? Só o tempo dirá.

