Renata Reis e Bruno Savate entram com tudo e encostam Diogo Bordin e Nuno Brito à parede

Depois de uma gala recheada de emoções fortes, a casa do Big Brother continuou ao rubro. Bruno Savate e Renata Reis entraram como convidados especiais do Big e já começaram a dar muito que falar.

Os convidados assumiram a liderança das duas equipas da casa e Bruno Savate ficou como capitão da equipa de Nuno Brito, apesar de ser um apoiante declarado do 'rival' Luís Gonçalves.

No jardim, Bruno Savate e Nuno Brito tiveram a primeira conversa a sós e, ao contrário do que se esperava, foi bastante pacífica. Os dois falaram sobre se a relação entre Nuno Brito e Solange Tavares se mantém igual desde que a concorrente se aproximou de Luís Gonçalves e o concorrente garante que não. Revelou até que a amiga se afastou dele e «decidiu jogar».

Depois, Bruno Savate também aproveitou para dar alguns conselhos a Lisa Schincariol, que se afastou de Nuno Brito depois de receber um avião da família a pedir para que jogasse sozinha. No entanto, o veterano dos realities aconselhou a concorrente a seguir o seu coração e disse ainda que nota que há química entre ela e Nuno.

Pensativa, Lisa acaba por conversar com Nuno Brito e os concorrentes tentam pôr os pontos nos i's. «Eu sei que ficaste desconfortável», começou por dizer Nuno Brito. «Não foi desconfortável, foi só constrangida», respondeu Lisa Schincariol. «Não sei como é que ficamos, não faço a mínima ideia. Claro que percebi um bocado de distância, mas é legítimo», confessou Nuno. «Estou um bocado confusa», anuiu Lisa.

Diogo Bordin mostra-se frágil após visita do 'ex' de Carolina Braga

Durante a gala, o Big Brother pregou uma partida a Diogo Bordin e Carolina Braga. O soberano convidou um ator para se fazer passar pelo ex-namorado da concorrente de Cascais e sentou-o à mesa do restaurante da casa com o modelo brasileiro, que não escondeu o constrangimento.

Depois desse encontro inesperado, Diogo Bordin contou a Carolina Braga o que se passou e a concorrente mostrou-se muito incomodada com a situação. Já depois da gala ter terminado, os dois desabafaram com Solange Tavares no jardim e Diogo voltou a frisar que estava desconfortável com a situação. «Ele veio confrontar-me, veio provocar-me. Perguntou se eu achava que estava apto para namorar (com a Carolina)», contou.

Como se não bastasse, a entrada de Bruno Savate também mexeu com o concorrente brasileiro. Diogo Bordin comentou com Carolina Braga que Bruno Savate lhe disse que havia muita coisa que Carolina tinha de saber, referindo-se ao tema dos carregadores desaparecidos. O concorrente ficou com receio do que o novo colega possa dizer e tem medo que a "namorada" se afaste dele. Carolina Braga garantiu que está tudo bem e que nenhum dos acontecimentos da gala vai alterar alguma coisa na relação de ambos.

Savate expõe segredo mais bem guardado da casa

À conversa com alguns concorrentes na cozinha, Bruno Savate contou que os responsáveis pelo polémico roubo dos carregadores foram Diogo Bordin e Manuel Rodrigues.

«Foram eles. O Diogo é que mandou este Santo António fazer. Estavam aqui os dois, na cozinha», referiu o veterano dos realities, apontando para Manuel Rodrigues.

Renata Reis confirmou a situação, mas os concorrentes continuaram sem querer acreditar. Carolina Braga apareceu na cozinha e garantiu que só acreditava se Diogo Bordin lhe dissesse.

«Eu disse ao Diogo: 'ou contas tu à Carolina, ou conto eu'. Podem-lhe perguntar. Eu dei-lhe tempo para ele contar à Carolina. E o Manuel Rodrigues é um pau mandado», atirou Savate.

Já durante a cadeira quente, os concorrentes começaram por partilhar as primeiras impressões que tiveram dos convidados especiais e, pouco depois, Bruno Savate voltou a tocar no tema dos carregadores desaparecidos. O ex-atleta de savate não foi meigo com Diogo Bordin. «Existem pessoas que fazem as coisas por trás. Estamos à frente do país inteiro e a pessoa não diz: 'fui eu, o Savate tem razão'. Se essa pessoa quiser assumir a toda a gente que a ideia foi dele, que assuma agora ou cale-se para sempre e as pessoas vão saber o que tu és lá fora. Eu não estou a dizer que tu és sonso, mas tens perfil de sonso», atirou Bruno Savate.

Renata Reis e Bruno Savate fazem ataque cerrado a Nuno Brito

Na cadeira quente do pós-gala, Nuno Brito explicou que escolheu o amigo Manuel Cavaco como o menos preponderante da casa do Big Brother por jogo e Renata Reis não se deixou ficar. A ex-concorrente da Casa dos Segredos não poupou nas críticas ao concorrente de Vila Nova de Gaia.

«É a primeira vez que te vejo a admitir algo que tu fazes como uma atitude de jogador. E acho muito bem que comeces a assumir as tuas atitudes porque estão a ser por jogo e não são só coisas para ficarem bonitas», começou por dizer. «Passou-se uma situação muito tensa com o Luís, e acho que, realmente, ele se meteu numa coisa para surfar uma onda e não admitiu os motivos», explicou.

Depois de Nuno Brito se justificar, Renata Reis continuou a "atacar" o concorrente e apontou que, na polémica da toalha que envolveu Luís Gonçalves e Sara Silva, o personal trainer «meteu-se» para ganhar protagonismo. «O Luís não é um santo. O Luís é um jogador. Mas tu também és muito jogador, tu és um manipulador nato e deves começar a admitir isso porque o fazes», disse.

A discussão continuou a Renata Reis acusou mesmo Nuno Brito de incoerência. «Quando isto aconteceu, disseste que defendias as mulheres. Eu vi a Solange a ficar quase sem cuecas e tu riste-te. Quando desapertaram as cuecas à Solange. Eu vi, tu estavas lá e riste-te. Noutras situações, não vi esse teu posicionamento em relação às mulheres», adiantou.

O rescaldo da prova do líder: Carina arrependida?

Durante a prova do líder, Carina Frias abdicou do lugar e cedeu-o a Solange Tavares. Na cadeira quente, a concorrente foi questionada sobre se estava arrependida da decisão e, apesar de saber que se pode vir a prejudicar - porque pode ficar nomeada para a semana -, a jovem garante que voltaria a tomar essa mesma decisão.

«Acho que não porque ela queria muito ser líder e pelo pouco que falámos, reparei que ela estava inflexível. Sendo que eu venho a defender que todos devemos passar por uma liderança, se for possível. Achei justo dar-lhe essa oportunidade. No entanto, não sou burra nenhuma e sei que posso estar aqui a projudicar-me», disse a concorrente.

«Claramente que a Carina percebeu que eu não ia ceder. Mas fico-lhe muito grata por ela ter tido esta atitude», respondeu Solange.