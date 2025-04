Sem papas na língua, Nuno Brito assume querer ver Érica Reis 'pelas costas': «Estava a rezar que fosse a Érica a sair»

A casa do Big Brother está ao rubro! A temperatura está a subir cada vez mais e a tensão entre os concorrentes é cada vez maior. As emoções estão à flor da pele após mais uma gala escaldante, que viu dois concorrentes a abandonarem a casa mais vigiada do país. Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa foram os concorrentes expulsos, despertando reações nos colegas.

Para além de uma dupla expulsão emocionante, a gala de ontem, dia 10 de abril, ficou marcada pelos confrontos entre alguns concorrentes. Seja durante a gala ou na cadeira quente do pós gala, a tensão fez-se sentir, deixando a casa a ferver.

Durante a manhã de hoje alguns concorrentes aproveitaram para desabafar sobre os eventos da noite anterior. Ainda no rescaldo da quente noite de ontem, Nuno Brito abriu o jogo numa conversa com Dinis Almeida. O atual líder da casa confessou ao colega o seu desejo em relação à expulsão de ontem. Nuno assumiu que queria que fosse Érica Reis a abandonar a casa do Big Brother. Sem papas na língua, o concorrente não escondeu que queria ver a colega pelas costas, dado que a mesma o desiludiu: «Estava a rezar que fosse a Érica a sair (...) foi a que mais me desiludiu»