Vem aí: Nuno Brito terá papel crucial no jogo. Saiba o que esperar a partir das 18h

Nuno Brito será chamado a tomar decisões importantes hoje a partir das 18h.

Não pode perder o 'Última Hora' e o 'Diário' de hoje.

A Casa do Big Brother 2025 está ao rubro e vai continuar. O 'Última Hora' e o 'Diário' prometem emoções fortes e o líder terá um papel crucial no jogo.

De acordo com a página de Instagram oficial do programa, «Nuno (Brito), líder da casa, vai ser chamado a decidir a ordem de importância dos colegas. Veja todas as reações, em direto, a partir das 18h no Última Hora».

Já às 19h no Diário, «todas as decisões contam! O líder da casa vai ser chamado para fazer escolhas com consequências para outros concorrentes. Resta saber quem vai ser afetado».

As consequências incluem uma imunidade, uma nomeação direta, não nomear, apagar três votos e ter um voto duplo.

De recordar que Nuno Brito é líder pela segunda semana consecutiva, após ter enfrentado uma prova de sereias na gala deste domingo.

A disputar a liderança contra Tiago Rodrigues e Carina Frias, Nuno Brito acabou por levar a melhor e vencer a prova, tornando-se assim líder novamente.

Apesar de se ver envolvido em algumas polémicas - nomeadamente um almoço entre líder e aliados que não foi visto com bons olhos pelas mulheres da casa - na gala deste domingo, os colegas avaliaram de forma positiva a liderança anterior de Nuno, o que lhe permitiu fazer parte desta segunda prova e conquistar de novo o papel de líder.