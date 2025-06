Há um rumor sobre concorrente do Big Brother que parece ter sido desfeito... em direto

Esta manhã, no programa "Dois às 10", Cristina Ferreira recebeu em estúdio alguns apoiantes dos nomeados da semana do Big Brother e dois ex-concorrentes bem conhecidos do público: Igor Rodrigues e Sara Silva.

Entre os convidados, destaque para Clara Semedo, prima do concorrente Nuno Brito, que não hesitou em partilhar a sua opinião sobre o estado emocional do primo dentro da casa mais vigiada do país.

"No início falava-se muito de que o Nuno manipulava a Lisa, mas hoje em dia acho que as pessoas têm uma noção contrária. Quem manipula ali é a Lisa... O Nuno faz aquilo que a Lisa quer", afirmou Clara, com convicção.

A conversa rapidamente aqueceu quando Igor Rodrigues, ex-concorrente e também atento ao jogo, entrou em cena com uma visão diferente da dinâmica entre o casal:

"No início acho que havia ali um afeto. Mas o Nuno não só manipula a situação com a Lisa, como gosta de ter o controlo de tudo."

As opiniões divergentes mostraram como a relação entre Nuno Brito e Lisa está longe de ser consensual — dentro e fora da casa.

Surpresa em estúdio com salvação de Lisa

Um dos momentos que mais causou espanto foi a salvação de Lisa, a primeira concorrente a ser salva pelo público esta semana. Todos no estúdio — convidados e apresentadora — partilharam o mesmo sentimento: surpresa.

Este resultado inesperado deixou o ambiente em estúdio ainda mais tenso, alimentando as teorias sobre a força da concorrente fora da casa.

Rumores desmentidos: Nuno e Lisa afinal não se conheciam

Outro ponto quente da conversa foi um rumor que tem circulado dentro da casa: a possível ligação anterior entre Lisa e Nuno. Clara Semedo tratou de esclarecer: "O Nuno e a Lisa não se conheciam cá fora. Isso não é verdade."

Com este esclarecimento, cai por terra uma das especulações mais faladas entre os concorrentes do Big Brother.