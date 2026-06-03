Lisa Schincariol volta a falar com Nuno Brito? Ex-concorrente expõe mensagens privadas e a polémica instala-se

A polémica está instalada. Depois de Lisa Schincariol e Igor Rodríguez terem anunciado que o namoro de ambos chegou ao fim, Nuno Brito fez uma partilha nas redes sociais em que dava a entender que tinha voltado a falar com a ex-concorrente, com quem viveu um affair dentro do Big Brother 2025. A jovem ficou furiosa e decidiu esclarecer tudo.
Na rede social X, Lisa Schincariol divulgou um print de um story de Nuno Brito, onde este mostrava uma conversa com a própria no Instagram, mas ocultou o conteúdo. A partilha gerou burburinho e, por isso, a ex-concorrente do Big Brother 2025 decidiu expor o conteúdo da mensagem trocada com o modelo.
«Nuno, o Dia da Criança foi ontem. Vê se ganhas juízo que já tens idade», pode ler-se, na mensagem enviada por Lisa a Nuno. E acrescentou: «Para não suscitarem dúvidas. Há pessoas que adoram passar vergonhas»
Pode ver tudo aqui:
Para não suscitarem dúvidas. Há pessoas que adoram passar vergonhas. pic.twitter.com/nWdjDTfCHJ— Lisa (@lisaschincas) June 2, 2026
Esta não é a primeira vez que Nuno Brito se mete com Lisa e Igor depois de ter chegado ao fim a relação de ambos.
Depois de os dois terem apagado as fotografias em conjunto das redes sociais e de Lisa surgir recentemente visivelmente emocionada num vídeo partilhado no TikTok, surgiu agora um novo episódio que está a dar muito que falar.
Através de uma mensagem enviada a Igor Rodriguez, Nuno escreveu: «Tu pra mim és a unicaaa mulher! Meus pêsames».
Veja aqui:
Perante a provocação, Igor Rodriguez não ficou indiferente e decidiu reagir, alimentando ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre o estado atual da relação com Lisa Schincariol: «Diz-me que banana sem dizeres que és banana», escreveu.