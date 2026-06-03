Lisa Schincariol volta a falar com Nuno Brito? Ex-concorrente expõe mensagens privadas e a polémica instala-se

Nuno Brito no olho do furacão: as imagens das discussões acesas com Lisa Schincariol e Bruno Savate

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A polémica está instalada. Depois de Lisa Schincariol e Igor Rodríguez terem anunciado que o namoro de ambos chegou ao fim, Nuno Brito fez uma partilha nas redes sociais em que dava a entender que tinha voltado a falar com a ex-concorrente, com quem viveu um affair dentro do Big Brother 2025. A jovem ficou furiosa e decidiu esclarecer tudo.

Na rede social X, Lisa Schincariol divulgou um print de um story de Nuno Brito, onde este mostrava uma conversa com a própria no Instagram, mas ocultou o conteúdo. A partilha gerou burburinho e, por isso, a ex-concorrente do Big Brother 2025 decidiu expor o conteúdo da mensagem trocada com o modelo.

«Nuno, o Dia da Criança foi ontem. Vê se ganhas juízo que já tens idade», pode ler-se, na mensagem enviada por Lisa a Nuno. E acrescentou: «Para não suscitarem dúvidas. Há pessoas que adoram passar vergonhas»

Pode ver tudo aqui:

Para não suscitarem dúvidas. Há pessoas que adoram passar vergonhas. pic.twitter.com/nWdjDTfCHJ — Lisa (@lisaschincas) June 2, 2026