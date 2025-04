Mais próximos que nunca? Tudo sobre a conversa íntima de Nuno Brito e Lisa Schincariol no jardim

No final de mais uma noite no Big Brother, Nuno Brito e Lisa Schincariol protagonizaram uma conversa no jardim, onde, a falar baixinho, abordaram a relação entre os dois e tentaram compreender o que estava por trás dos sentimentos de afastamento. Lisa, curiosa e visivelmente incomodada, perguntou a Nuno o que a levou a ouvir dele que ele queria «distância». Nuno, por sua vez, explicou que sentia uma grande indiferença por parte de Lisa, e que ela não lhe dava a mesma abertura e proximidade que demonstra com Igor. «Sinto de ti uma indiferença muito grande. Não me dás abertura para te tocar como dás ao Igor», explicou Nuno.

Lisa, tentando compreender melhor o que estava a acontecer, respondeu: «Mas o que é que eu fiz hoje?», visivelmente confusa e querendo entender onde poderia ter falhado. Nuno continuou por dizer que não sentia espaço para gestos de carinho e que não ia forçar Lisa a nada, reafirmando que já tinha tentado várias vezes sem sucesso. «Não vou estar a obrigar-te a nada», disse ele.

A conversa teve outro momento de tensão quando Lisa, um pouco frustrada, comentou: «Vim aqui fumar um cigarro contigo e tu dizes ‘estou aqui, mas vou-me embora’? Isso é ridículo.» Nuno, tentando se explicar, afirmou que não queria «fazer essas figuras», o que deixou Lisa ainda mais confusa. «Que papel?», perguntou ela, sem entender muito bem a que ele se referia.

Já mais tarde, a conversa seguiu com o tom mais descontraído, mas ainda com algumas palavras trocadas. Nuno, estalando os dedos, comentou: «Preferes criticar do que entender as coisas». Lisa, sempre em busca de clareza, continuou a questionar o que se passava.

Com esta troca de palavras, os dois tentaram encontrar um ponto de equilíbrio. Apesar dos mal-entendidos e das diferenças, a conversa mostra que estão mais abertos a tentar entender o que cada um sente. Fica a dúvida: estariam eles mais próximos do que nunca ou ainda há muitas questões a resolver?