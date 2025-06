Será o fim definitivo, ou um novo começo? Lisa Schincariol e Nuno Brito têm conversa emotiva... e surge uma declaração de amor inesperada!

Reações impagáveis! Lisa Schincariol foi a primeira salva e o choque reinou na casa. Todas as imagens do momento

No Big Brother, depois de Lisa Schincariol ter sido salva em primeiro lugar nesta quarta-feira, 4 de junho, a concorrente e Nuno Brito tiveram uma conversa franca no jardim. Os dois falaram sobre os conflitos que ditaram o afastamento entre eles e sobre a carta emotiva que o personal trainer escreveu recentemente à jovem da Póvoa de Varzim.

«Tu acabaste por ter oportunidade de ver os dois lados, mas viste um bocado da parte boa (que eu tenho). E é por isso que quando te escrevi (a carta), não podia deixar de te dizer aquilo. As coisas positivas foram mesmo muito boas», começou por dizer Nuno Brito. «Há uma certa dúvida da tua parte em relação a como é que eu sou realmente lá fora... e ao que eu sinto e tu sabes que, em relação a isso, eu nunca te menti», prosseguiu.

Lisa Schincariol reagiu de imediato: «Mas eu nunca pus isso em questão, mesmo quando fui confrontada com imagens que eu não gostei de ver. Preferi acreditar em ti... nunca fui eu que duvidei de alguma coisa».

«Não houve falta de demonstração da minha parte... tu sabes que a tua personalidade é bastante diferente da minha. Se calhar as coisas foram muito rápidas, não sei....», prosseguiu Nuno Brito, demonstrando interesse em voltar a ter, pelo menos, um relação cordial com a colega.

A concorrente não hesitou em explicar porque é que quer manter a distância daquele que já foi o seu amigo especial. «O que quero dizer é que há realmente muita coisa com que eu não me identifico e não aprecio... acredito que aqui as nossas qualidades e os nossos defeitos estejam mais vincados. Portanto, se os teus defeitos são da forma que eu vi, não me identifico. Coisas boas? Sim, mas não são suficientes para que eu queira aproximar-me de ti», garantiu. «Já não é isso que eu procuro. Porque acho que tu tens as tuas razões, e fazem todo o sentido», adiantou Nuno.

«Não percebo porque é que gosto...»: Lisa Schincariol abre o coração a Nuno Brito

Na mesma conversa, Nuno Brito lamenta que a relação dos dois tenha chegado a um ponto de rutura em que já não há volta a dar. «Claro que eu te disse coisas que ninguém gostava de ouvir, e eu ouvi coisas que me magoaram mesmo. Mas tenho de te dar razão porque tu conseguiste manter a postura e eu fui sempre uma bomba atómica», prosseguiu.

«Tu sentes mesmo as coisas e exteriorizas, mas o facto de as outras pessoas não exteriorizarem tanto, não significa que as pessoas não as sintam. Só têm formas diferentes de lidarem com aquilo que sentem. E a minha forma é muito diferente», retorquiu Lisa, admitindo que ainda tem sentimentos por Nuno: «Não foi por isso que deixei de sentir alguma coisa, algum dia. Ou que deixei de sentir menos...»

Pensativa, Lisa Schincariol continuou a ouvir o desabafo de Nuno Brito. «Quando tu disseste 'estás perdido', mal sabias tu que eu estava mesmo. Chegou a um ponto que eu não sabia o que é que eu estava aqui a fazer...», confessou o personal trainer. «Tudo aquilo que eu disse, que te magoou, eu realmente senti, e sinto. Mas consigo ver o lado bom que tens e foi isso que me fez gostar de ti. No entanto, fico revoltada comigo porque não percebo porque é que gosto, porque as coisas que vi não tão positivas, deveriam pesar mais e não estão a pesar. E é isso...», admitiu.