A revelação bombástica de Marta Cardoso sobre a noite de Nuno e Lisa: «Posso garantir-vos que...»

Ninguém esperava: Nuno Brito e Lisa Shincariol muito perto do primeiro beijo do Big Brother. As imagens não mentem

Marta Cardoso revelou um detalhe da noite cúmplice de Nuno Brito e Lisa Shincariol.

Tudo aconteceu no Extra desta quinta-feira, após umas imagens da aproximação dos concorrentes.

Marta Cardoso surpreendeu tudo e todos ao fazer uma revelação bombástica sobre a noite cúmplice de Nuno Brito e Lisa Shincariol, que estão cada vez mais próximos um do outro. A novidade foi dada em direto no Extra do Big Brother desta quinta-feira, dia 17 de abril.

«Pronto, eles deitaram-se juntos, eles acordaram juntos, só não temos as imagens da conchinha propriamente dita, mas elas hão de aparecer. Mas posso garantir-vos que houve, aquela conchinha mesmo enroscadinha», afirmou a apresentadora.

A frase incendiou imediatamente as redes sociais, com muitos espectadores a especularem sobre o que terá realmente acontecido debaixo dos lençóis. Apesar da ausência de imagens do momento em questão, Marta Cardoso garante que isso aconteceu mesmo e que as imagens vão surgir num futuro próximo.

Nuno e Lisa já tinham dado sinais de uma aproximação mais íntima nos últimos dias, com olhares trocados, cumplicidades e conversas ao ouvido, mas esta confirmação indireta veio colocar os dois na mira do público. Será que está a nascer um novo romance dentro da casa? Ou será apenas um momento de conforto numa semana mais tensa?

As reações dividem-se. Enquanto uns aplaudem a espontaneidade do possível casal, outros criticam a exposição e questionam os limites do entretenimento televisivo. Ainda assim, uma coisa é certa: o “caso da conchinha” já entrou para os momentos mais virais desta edição.

Agora resta saber se os próprios concorrentes irão assumir algo, ou se vão continuar a manter o mistério. Até lá, os fãs ficam à espera das tais imagens prometidas — e o Big Brother continua a ser tudo menos previsível.

